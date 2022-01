Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aviano: Der Präsident des EU-Parlaments Sassoli ist tot. Der Italiener starb am frühen Morgen in einem Krankenhaus in der Gemeinde Aviano. Dort war er wegen einer Funktionsstörung seines Immunsystems seit dem 26. Dezember behandelt worden. Sassoli wurde 65 Jahre alt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 05:00 Uhr