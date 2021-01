EU-Parlamentarier sollen Impfstoff-Verträge einsehen können

Söder bringt Impfpflicht für Pflegekräfte ins Spiel

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen angeregt. Gerade unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen gebe es zu viele, die eine Corona-Impfung verweigerten, sagte der CSU-Chef der Süddeutschen Zeitung. Wegen der Impf-Zurückhaltung solle der Deutsche Ethikrat Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Gerade in den Pflegeheimen gehe es schließlich - so Söder wörtlich - "um Leben und Tod". Bisher sind Corona-Impfungen in Deutschland für alle freiwillig. Eine Umfrage hatte zuletzt ergeben, dass nur etwa die Hälfte des Pflegepersonals derzeit zu einer Impfung bereit ist. Das Robert Koch-Institut meldet heute 891 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Außerdem gibt es rund 12.800 bestätigte Neuansteckungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 06:00 Uhr