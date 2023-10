EU-Parlament verurteilt Angriff der Hamas auf Israel

Straßburg: Das Europaparlament hat die Terrorangriffe der Hamas gegen Israel als "abscheulich" verurteilt und zugleich darauf gedrungen, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Die Abgeordneten betonten in ihrer Resolution auch, wie wichtig es sei, zwischen dem palästinensischen Volk mit seinen berechtigten Bestrebungen und der Terrororganisation Hamas zu unterscheiden. Darüber hinaus forderte das Parlament eine gründliche Untersuchung, welche Rolle Iran, Katar oder Russland bei der Finanzierung des Terrors in der Region spielen. Zuvor hatte der Bundestag über die Lage im Nahen Osten debattiert. Bundeskanzler Scholz forderte in einer Regierungserklärung die sofortige Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Außerdem kündigte er ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus und Israel-Feindlichkeit in Deutschland an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 17:00 Uhr