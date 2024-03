EU-Parlament verklagt Kommission wegen Geldern für Ungarn

Straßburg: Das Europäische Parlament verklagt die EU-Kommission wegen der Freigabe von Fördergeldern für Ungarn. Darauf hat sich Parlamentspräsidentin Metsola mit den Vorsitzenden der Fraktionen in Straßburg geeinigt. Zuvor hatte bereits der Rechtsausschuss des Parlaments für die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gestimmt. Das Parlament will damit klären lassen, ob die Entscheidung der Kommission um Präsidentin von der Leyen rechtmäßig war. Trotz anhaltender Kritik an Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn hatte die Kommission eingefrorene EU-Fördermittel in Höhe von rund zehn Milliarden Euro für das Land freigegeben. Die Brüsseler Behörde begründete den Schritt damit, dass der ungarische Regierungschef Orban die erforderlichen Bedingungen erfüllt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 14:00 Uhr