EU-Parlament verbietet Geschäftsmodell hinter günstigen Trading-Apps

Straßburg: Das Europa-Parlament hat bestimmte Geschäftsmodelle günstiger Trading-Apps verboten. Konkret geht es um sogenannte "Payment for Order Flows". Die Aufträge von Anlegerinnen und Anlegern werden dabei an einen großen Akteur - beispielsweise einen Fonds - verkauft, der damit eigene Aufträge ausführt. Hierfür wird der App-Anbieter bezahlt, weshalb er wiederum niedrigere Gebühren von den Kunden verlangt. Laut EU-Parlament ist dieses Modell aber zu intransparent, ab 2026 ist es in der EU vollständig verboten. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Konservativen, Ferber, kritisierte, dass Aktiengeschäfte für Kleinanleger damit teurer und unattraktiver würden. Es sei für die private Altersvorsorge aber wichtig, dass gerade junge Menschen da dranblieben, so Ferber weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 19:15 Uhr