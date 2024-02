EU-Parlament stimmt über Führerscheinentzug ab

Straßburg: Das EU-Parlament stimmt heute über einen europaweiten Führerscheinentzug ab. So könnte künftig auch in Deutschland ein Fahrverbot gelten, wenn in einem anderen EU-Staat der Führerschein entzogen wurde. Die Abgeordneten schlagen konkret vor, Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis in die Liste der schwerwiegenden Verkehrsverstöße aufzunehmen - so wie Alkohol am Steuer oder tödliche Verkehrsunfälle. Dadurch würden Informationen zum Entzug des Führerscheins automatisch ausgetauscht werden. Bevor strengere Vorschriften in Kraft treten können, muss noch ein Kompromiss mit den EU-Staaten gefunden werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 09:15 Uhr