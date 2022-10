EU-Parlament stimmt über einheitliche Handy-Ladestecker ab

EU-Kommission bereitet sich auf Blackouts vor

Brüssel: Die EU-Kommission bereitet sich darauf vor, Blackouts oder andere Notlagen in den Mitgliedsländern abzufangen. Der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Lenarcic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, bei größeren Stromausfällen könnte die Katastrophenhilfe innerhalb der EU nötig werden. Wenn nur eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten betroffen sei, könnte Brüssel Stromgeneratoren aus anderen EU-Ländern verteilen. Sollte es mehrere Länder treffen, könne die Kommission ihre strategische Reserve anzapfen. - Deutschland will unter anderem mit dem Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken, die Energieversorgung im Winter sicherstellen. Unionsfraktionsvize Spahn fordert, auch das AKW im Emsland am Netz zu lassen und dafür weniger auf Kohle zu setzen. So könnten insgesamt 1,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, so Spahn in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

