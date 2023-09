EU-Parlament stimmt für verschärfte Transparenzregeln

Straßburg: Nach den Bestechungsvorwürfen im Europaparlament haben die Abgeordneten für schärfere Transparenzregeln gestimmt. Eine deutliche Mehrheit sprach sich zum Beispiel dafür aus, dass am Anfang und am Ende eines Mandats Vermögenserklärungen abgegeben werden müssen. Außerdem soll es strengere Regeln für die Annahme von Geschenken und die Übernahme von Reisekosten durch Dritte geben. Und: Treffen mit Lobbyisten oder Vertretern von Drittstaaten müssen gemeldet werden. Die Regeln treten im November in Kraft. Vergangenen Dezember war ein Bestechungsskandal rund um die ehemalige Parlamentsvizepräsidentin Kaili aus Griechenland aufgeflogen. Katar und Marokko sollen versucht haben, die Politik der Europäischen Union durch Bestechung zu beeinflussen. Insgesamt wurden im Zuge des Skandals rund 1,5 Millionen Euro Bargeld beschlagnahmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 21:45 Uhr