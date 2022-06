EU-Parlament stimmt für Verbot von Verbrennungsmotoren

Innensenatorin nennt Todesfahrt in Berlin Amoktat

Berlin: Innensenatorin Spranger hat die Todesfahrt eines 29-Jährigen in der Hauptstadt als Amoktat bezeichnet. Auf Twitter schrieb sie, nach neuesten Informationen stelle sich das Geschehen als Tat eines psychisch beeinträchtigten Menschen dar. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in einem Krankenhaus. Eine Schülergruppe aus Hessen war in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche am Vormittag von einem Autofahrer erfasst worden, ihre Lehrerin wurde in den Tod gerissen. 14 Menschen wurden laut Polizei verletzt, mehrere von ihnen lebensbedrohlich. Den Behörden in Berlin und Wiesbaden zufolge war die zehnte Klasse einer Schule im hessischen Bad Arolsen auf Klassenfahrt in Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 23:00 Uhr