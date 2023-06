EU-Parlament stimmt für strenges EU-Lieferkettengesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland reagiert mit Kritik auf Europagipfel in Moldau

Moskau: Russland hat auf den Europagipfel in Moldau mit dem Vorwurf der Kriegstreiberei reagiert. Geheimdienstchef Bortnikow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, der Westen stachele Moldau zu einer gewaltsamen Säuberung Transnistriens an. Diese Region gehört zur Republik Moldau, ist aber von Russland besetzt und hat sich für unabhängig erklärt. Der Konflikt ist seit Jahren eingefroren. Die Republik Moldau hatte sich schon zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Seite der Ukraine gestellt. Mit dem Gipfel in Bulboaca wollen 47 Staats- und Regierungschefs ihre Unterstützung für die Republik demonstrieren und ein Zeichen der Einheit an Russland senden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 13:00 Uhr