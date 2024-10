EU-Parlament stimmt für Kredit an Ukraine

Straßburg: Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit ein Hilfspaket für die Ukaine in Höhe von 35 Milliarden Euro gebilligt. Es soll im kommenden Jahr ausgezahlt werden und den dringendsten Finanzbedarf des Landes decken. Die Ukraine muss das Darlehen nicht selbst zurückzahlen. Stattdessen werden Zins und Tilgung durch die Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten finanziert. Parlamentspräsidentin Metsola sprach von einer starken Botschaft, dass Russland als Angreifer für die Schäden in der Ukraine aufkommen müsse. Das EU-Darlehen muss noch formell von den Mitgliedsländern gebilligt werden, die am 9. Oktober bereits grünes Licht gegeben hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2024 19:15 Uhr