EU-Parlament stimmt für Aufhebung der Immunität Meuthens

Bundeskanzler Scholz ist in Moskau zu Gesprächen mit Putin gelandet

Moskau: Bundeskanzler Scholz ist in Russland angekommen, um mit Präsident Putin über die Ukraine-Krise zu sprechen. Nach seiner Landung lehnte er es ab, sich von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. Der PCR-Test wurde stattdessen von einer Ärztin der deutschen Botschaft vorgenommen. In einem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch wollen Scholz und Putin heute über die Lage an der ostukrainischen Grenze beraten. Der Bundeskanzler setzt sich für ein Ende der militärischen Spannungen ein. Außenministerin Baerbock hat die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen bekräftigt. In Berlin sagte sie, die Verantwortung für eine Deeskalation liege klar bei Russland. Moskau bestreitet weiterhin, einen Einmarsch in die Ukraine zu planen. Einem Medienbericht zufolge zieht der Kreml einige der an der ukrainischen Grenze stationierten Soldaten in ihre Militärbasen zurück. Sie hätten ihre Aufgaben dort erfüllt, hieß es laut Bericht aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 11:00 Uhr