EU-Parlament stimmt Asylreform zu

Brüssel: Das Europäische Parlament hat den Weg für die umstrittene EU-Asylreform freigemacht. Nach jahrelangen Diskussionen stimmten die Abgeordneten für das Paket, mit dem die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden sollen. Künftig werden die Mitgliedstaaten zu einheitlichen Verfahren an den Außengrenzen verpflichtet. Damit soll rasch festgestellt werden können, ob Asylanträge unbegründet sind und die Geflüchteten dann schneller und direkt von der Außengrenze abgeschoben werden können. Geplant ist ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen die Menschen bis zu zwölf Wochen unter haft-ähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden können. Aktivisten hatten die Abstimmung minutenlang durch Sprechchöre unterbrochen. Die deutsche Innenministerin Faeser will sich nun dafür einsetzen, dass die Reform schnell umgesetzt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 19:00 Uhr