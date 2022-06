EU-Parlament lehnt wesentliche Teile des Klimaschutzpaketes ab

Giffey drückt ihr Mitgefühl nach Auto-Vorfall in Berlin aus

Berlin: Nachdem ein Auto am Ku'damm in eine Menschenmenge gefahren ist, hat Bürgermeisterin Giffey den Betroffenen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Am Unfallort sagte Giffey, dass alles, was nötig ist, unternommen werde, um ihnen zu helfen. Sie dankte allen Einsatzkräften. Laut Angaben der Berliner Polizei war ein 29-Jähriger am Vormittag mit einem Kleinwagen zunächst in eine Personengruppe gefahren und dann 200 Meter weiter in ein Schaufenster gekracht. Eine Lehrerin aus Hessen kam dabei ums Leben, die mit ihrer Klasse zu Besuch in der Hauptstadt war. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt, sechs von ihnen lebensbedrohlich. Ob es sich bei dem Vorfall um eine vorsätzliche Tat oder einen Unfall handelt, blieb zunächst unklar. Die Berliner Innensenatorin Spranger sagte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Medienberichte, nach denen es ein Bekennerschreiben gegeben haben soll, bestätigte sie nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 17:00 Uhr