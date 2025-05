EU-Parlament hebt Immunität des AfD-Politikers Bystron auf

Das EU-Parlament hat die Immunität des AfD-Politikers Petr Bystron aufgehoben. Damit kann nun weiter gegen ihn ermittelt werden. Bystron werden Geldwäsche und Bestechlichkeit vorgeworfen. Der frühere Vorsitzende der AfD in Bayern soll vom Betreiber des prorussischen Portals "Voice of Europe" Geld bekommen haben. Dafür soll Bystron in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin im Sinne Russlands gehandelt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 12:00 Uhr