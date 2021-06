EU-Parlament gibt grünes Licht für Impfzertifikat

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: Das EU-Parlament hat grünes Licht für ein europaweit gültiges Impfzertifikat gegeben. Es soll Reisen im Sommer erleichtern. Bis Ende der Woche müssen noch die Mitgliedsstaaten zustimmen, damit der elektronische Impfnachweis am 1. Juli europaweit starten kann. Das digitale Dokument in Form einer App soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten. In Deutschland laufen seit Ende Mai in einigen Impfzentren Tests mit dem digitalen Impfnachchweis. In acht EU-Staaten wird das Impfzertifikat bereits vergeben, in Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien und Tschechien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 12:00 Uhr