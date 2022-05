EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Ex-Kanzler Schröder

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das Europaparlament hat sich mit großer Mehrheit für EU-Sanktionen gegen Ex-Bundeskanzler Schröder ausgesprochen. Der Schritt des Parlaments dürfte den Druck auf die zuständige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den Außenbeauftragten Borrell erhöhen, Schröder für die Aufnahme in die EU-Sanktionsliste vorzuschlagen. In diesem Fall könnten die in der EU vorhandenen Vermögenswerte des Ex-Kanzlers eingefroren werden. Grund ist die anhaltende Tätigkeit Schröders für russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft oder Gazprom. Die SPD-Spitze hat ihn deswegen zum Parteiaustritt aufgefordert. Zudem gibt es Anträge auf einen Parteiausschluss. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will dem 78-Jährigen außerdem Büro und Mitarbeiter streichen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages will noch heute darüber abstimmen.

