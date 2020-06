EU-Parlament fordert mehr Schutz für Saisonarbeiter vor Corona

Amthor verzichtet auf Kandidatur für CDU-Landesvorsitz

Schwerin: Nach der Kritik an seiner Lobbytätigkeit verzichtet der CDU-Politiker Philipp Amthor auf eine Kandidatur für den Landesvorsitz seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte der Landesvorstand am Abend nach einer Sitzung in Güstrow mit. Der 27-Jährige Bundestagsabgeordnete wollte ursprünglich den Landesvorsitz übernehmen und hatte auch eine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im Herbst 2021 nicht ausgeschlossen. Amthor steht in der Kritik, weil er sich für ein US-Unternehmen eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte. Er bezeichnete dies inzwischen als "Fehler" und erklärte, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. In der CDU-Spitze wurde Amthors Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen, wie aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin verlautete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 06:00 Uhr