EU-Parlament fordert Grenzöffnung im Gazastreifen

Straßburg: Angesichts der dramatischen Situation für die Zivilisten im Gazastreifen hat das EU-Parlament Israel dazu aufgerufen, alle Grenzübergange für Hilfslieferungen zu öffnen. Ein ungehinderter Zugang für Lebensmittel und andere Güter sei dringend nötig, hieß es in einer Resolution, die heute in Straßburg angenommen wurde. Darin verlangen die Abgeordneten auch einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand sowie die bedingungslose Freilassung der israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden. Inzwischen nähert sich ein erstes Schiff mit Hilfsgütern dem Gazastreifen. Die "Open Arms", die unter spanischer Flagge fährt, befand sich am Mittag vor der israelischen Küste nahe Tel Aviv. Der Frachter soll rund 200 Tonnen Lebensmittel für die notleidende Zivilbevölkerung bringen. Auch Deutschland beteiligt sich an dem von mehreren Staaten eingerichteten Seekorridor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 19:00 Uhr