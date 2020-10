EU-Parlament fordert ehrgeizigeres Klimaziel

Razzia beim DFB wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung

Frankfurt am Main: Staatsanwaltschaft und Polizei haben beim Deutschen Fußball-Bund Geschäftsräume und Privatwohnungen von gegenwärtigen und ehemaligen Verbands-Verantwortlichen durchsucht. Es besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Staatsanwaltschaft geht es um Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen der Nationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015. Der Steuerschaden beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro. An den Durchsuchungen waren 200 Beamte in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedrsachsen und Rheinland-Pfalz beteiligt. Beschuldigt werden sechs Personen - Namen nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 13:00 Uhr