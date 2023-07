EU-Parlament billigt neue Vorgaben für Ausbau von Ladesäulen

Kurzmeldung ein/ausklappen Parteigericht lehnt Ausschluss von Maaßen aus der CDU ab

Erfurt: Ein CDU-Parteigericht in Thüringen hat einen Ausschluss von Hans-Georg Maaßen aus der CDU abgelehnt. Nach dem Beschluss des Gremiums soll der frühere Bundesverfassungsschutzpräsident auch seine Mitgliederrechte wiederbekommen. Maaßen bezeichnete die Entscheidung aus Thüringen als "schallende Ohrfeige für Parteichef Merz. Die Bundes-CDU kündigte sorgfältige Beratungen zu der Entscheidung an. Im Februar hatte der Bundesvorstand der Partei beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen einzuleiten. Er war in der Vergangenheit mehrfach mit Äußerungen vom rechten Rand aufgefallen. In einem Interview sprach er, so wörtlich, von "rot-grüner Rassenlehre".

