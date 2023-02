EU-Parlament besiegelt Aus für Verbrenner

Kurzmeldung ein/ausklappen Treffen der Ukraine-Verbündeten endet ohne größere Zusagen

Brüssel: Beim Treffen von mehr als 50 Verbündeten der Ukraine hat es keine nennenswerte Zusagen an das kriegsgeschundene Land gegeben. US-Verteidigungsminister Austin bekräftigte in Brüssel, dass die Vereinigten Staaten keine Kampfjets vom Typ F16 an Kiew liefern. Zugleich dementierte Austin Berichte, Washington habe Polen an der Lieferung von sowjetischen Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 gehindert. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow pochte unter anderem auf mehr Kriegsgerät und mehr Munition. Im Anschluss berieten die Verteidigungsminister der NATO über den Ukraine-Krieg. Der deutsche Ressortchef Pistorius fand beim ersten Treffen mit seinen Kollegen deutliche Worte. Er habe wenig Verständnis für Länder, die zuletzt bei Panzerlieferungen an die Ukraine Druck auf Deutschland gemacht hätten, nun aber selbst Lieferprobleme haben. Nach seinen Angaben gibt es nämlich Zweifel an der Einsatzfähigkeit der Panzer aus Polen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2023 18:15 Uhr