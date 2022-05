EU-Ölembargo gegen Russland wird unwahrscheinlicher

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Bemühungen um ein EU-Ölembargo stocken. Bei ihrem Treffen haben sich die Außenminister nicht auf diese Sanktion gegen Russland geeinigt. Tschechien, Bulgarien, die Slowakei und vor allem Ungarn sind gegen einen sofortigen Importstopp und verlangen längere Übergangsfristen. Ungarn will außerdem Zuschüsse in Milliardenhöhe von der EU, um die Energieversorgung im Land umzustellen. Bei der Nato wiederum verhärtet sich der Widerstand gegen einen Beitritt von Schweden und Finnland - und zwar von Seiten der Türkei. Der türkische Präsident Erdogan sagte, Vertreter beider Länder bräuchten sich erst gar nicht die Mühe zu machen, nach Ankara zu kommen, sie würden die Türkei nicht überzeugen können. Ankara wirft den skandinavischen Ländern vor, in Syrien die kurdische PKK zu unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 06:00 Uhr