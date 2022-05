EU-Ölembargo gegen Russland rückt näher

Nachrichtenarchiv - 01.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Ein Embargo für russisches Öl in der EU wird immer wahrscheinlicher: Nach ZDF-Informationen haben Länder wie Österreich, Ungarn und die Slowakei ihr Veto zurückgezogen. Ausschlaggebend sei laut einem hochrangigen EU-Diplomaten, dass die deutsche Bundesregierung bei einem Embargo nicht mehr länger auf der Bremse stehen würde. Dies bestätigte auch das ARD-Studio in Brüssel. Demnach hat sich Berlin in den jüngsten Vorgesprächen zu einem sechsten Sanktionspaket klar für einen Einfuhrstopp ausgesprochen. Bei der Suche nach alternativen Öllieferanten, war Deutschland zuletzt erfolgreich. Wirtschaftsminister Habeck hatte vergangene Woche mitgeteilt, es sei gelungen, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl von 35 Prozent vor Beginn des Ukraine-Krieges innerhalb von acht Wochen auf 12 Prozent zu senken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2022 22:00 Uhr