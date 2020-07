EU muss heute dritten Anlauf für Gipfel-Einigung nehmen

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der EU-Streit über den Milliardenplan gegen die Corona-Krise ist noch zäher als erwartet. Nach zwei schwierigen Verhandlungstagen wurde der Brüsseler Sondergipfel am Abend unterbrochen und ein Tag drangehängt. EU-Ratschef Michel will bei der Fortsetzung am Mittag einen neuen Kompromissvorschlag unterbreiten. Eine Erfolgsgarantie gibt es aus Sicht von Bundeskanzlerin Merkel trotzdem nicht. - Es geht um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 05:00 Uhr