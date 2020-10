EU-Ministerrat einigt sich auf Agrarreform

Nachrichtenarchiv - 21.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Nach langem Ringen haben sich die EU-Landwirtschaftsminister auf eine Agrarreform geeinigt. Der Kompromissvorschlag stammt von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Demnach sollen künftig alle Landwirte an höhere Umweltstandards gebunden sein, für Kleinbauern gelten vereinfachte Kontrollen. Klöckner unterstrich in der Früh bei einer Pressekonferenz die Einigung auf verpflichtende Ökoregeln. Demnach soll jedes EU-Land einen Mindestanteil von 20 Prozent der Direktzahlungen an die Teilnahme der Landwirte an Umweltprogrammen knüpfen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin sprach von einem Meilenstein für einen Systemwechsel und sagte, die Einigung sei ausbalanciert zwischen Natur-, Umwelt- und Tierschutz. Außerdem gewährleiste der Kompromiss die Ernährungssicherheit in Europa. Er muss noch mit dem Euroaparlament abgestimmt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 06:00 Uhr