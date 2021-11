EU-Minister stimmen härteren Auflagen für Online-Unternehmen zu

Inzidenz bei Ungeimpften in Bayern steigt auf über 1.700

Erlangen: Immer mehr Ungeimpfte in Bayern stecken sich mit Corona an. Zahlen des Landesamts für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit zufolge liegt die Inzidenz unter den Ungeimpften bei rund 1.726. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zur Vorwoche. Bei den Geimpften steigt die Inzidenz dagegen nur leicht auf knapp 113. Auch bei den Krankenhauseinweisungen ist der Unterschied deutlich: Bei den Ungeimpften ist die Hospitalisierungsrate ungefähr sechsmal so hoch wie bei den Geimpften. Insgesamt bleibt die Lage in den Krankenhäusern im Freistaat dramatisch. Aktuell liegen 1.025 Covid-Patienten auf bayerischen Intensivstationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 16:00 Uhr