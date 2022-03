EU macht Ukraine keine Hoffnung auf schnelle Aufnahme

EuropaLeague: Leverkusen unterliegt in Bergamo 2:3

Bergamo: In der Fußball-Europa-League muss Bundesligist Bayer Leverkusen um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Die Werks-Elf verlor am Abend das Achtelfinal-Hinspiel bei Atlalanta Bergamo mit 2:3. Das Rückspiel in Leverkusen findet in einer Woche statt. In der Bundesliga wird die für Samstag geplante Partie Augsburg gegen Mainz verschoben. Zur Begründung teilte die Deutsche Fußball-Liga mit, Mainz habe corona-bedingt nicht die notwendige Anzahl an Spielern zur Verfügung. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 23:00 Uhr