EU macht Bosnien-Herzegowina zum Beitrittskandidaten

Brüssel: Die Europäische Union hat Bosnien-Herzegowina in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfeltreffen in Brüssel. Keine Einigung hingegen gab es auf dem Gipfel über eine mögliche Gaspreisbremse. Die EU-Energieminister sollen nun am Montag bei ihrem Sondertreffen eine Lösung finden. Uneinigkeit herrscht auch beim milliardenschweren Klima- und Sozialpaket der USA. Frankreichs Präsident Macron forderte eine entschiedenere Antwort der EU. Der belgische Ministerpräsident De Croo warnte, Europa laufe Gefahr deindustrialisiert zu werden.

