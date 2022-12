EU macht Bosnien-Herzegowina zum Beitrittskandidaten

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union hat Bosnien-Herzegowina in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfeltreffen in Brüssel, wie mehrere Diplomaten bestätigten. Auf dem Gipfel geht es außerdem um die Maßnahmen in der Energiekrise. Bundeskanzler Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 Staaten im Streit über einen europäischen Gaspreisdeckel bald zu einem Ergebnis kommen werden. Uneinigkeit gibt es hingegen beim milliardenschweren Klima- und Sozialpaket der USA. Frankreichs Präsdient Macron forderte eine entschiedenere Antwort der EU. Es könnten etwa Garantien, Kredite oder Subventionen bereitgestellt und die Regeln für staatliche Beihilfe vereinfacht werden. Der belgische Ministerpräsident De Croo warnte, Europa laufe Gefahr deindustrialisiert zu werden.

