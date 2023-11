EU liefert Kiew weniger Munition als geplant

Brüssel: Die Europäische Union kann ihre Zusage hinsichtlich der Lieferung von Munition an die Ukraine nicht einhalten. Bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel sagte der deutsche Ressortchef Pistorius, man werde es nicht schaffen, bis zum Frühjahr 2024 eine Million Artillerie-Geschosse zu liefern. Bisher seien nur rund 300.000 Stück an das ukrainische Militär übergeben worden. Grund sind laut Pistorius unzureichende Produktionskapazitäten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte in diesem Zusammenhang die Industrie, die ihre Produkte anderweitig verkaufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 22:00 Uhr