EU-Lieferkettengesetz ist auch im zweiten Anlauf gescheitert

Brüssel: Das geplante europäische Lieferkettengesetz ist auch bei der zweiten Abstimmung im EU-Rat gescheitert. Die belgische Ratspräsidentschaft hatte versucht, trotz der deutschen Enthaltung eine Mehrheit zu erreichen, doch dies gelang nicht. Damit kann das Gesetz voraussichtlich nicht mehr vor den Europawahlen Anfang Juni verabschiedet werden. Die Bundesregierung musste sich enthalten, weil die FDP die deutsche Zustimmung blockiert. Auch Italien und mehrere kleinere Mitgliedsländer hatten zuletzt signalisiert, dass sie sich bei dem Votum enthalten würden. Die geplante Richtlinie soll Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte die Haltung der FDP scharf. Sie sei der Sargnagel für ein zentrales Projekt für mehr Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Umweltauflagen in den Lieferketten, sagte DUH-Geschäftsführer Müller-Kraenner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 15:00 Uhr