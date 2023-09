EU leitet Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen ein

Straßburg: Die EU nimmt die staatliche Förderung für chinesische E-Autos ins Visier. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede vor dem EU-Parlament eine entsprechende Untersuchung angekündigt. Der Preis dieser Autos werde durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt, sagte sie. Die weltweiten Märkte würden deswegen mit billigen Elektroautos geflutet. In ihrer Ansprache zur Lage der Union stellte sich von der Leyen zudem an die Seite der Ukraine: Sie sicherte dem Land weitere Unterstützung zu im Kampf gegen Russland. Zugleich warb sie für eine zielstrebige Aufnahme weiterer Staaten. Von der Leyen sagte, in einer Welt, in der einige versuchten, sich andere Länder nach und nach unter den Nagel zu reißen, könne man es sich nicht leisten, europäische Freunde im Stich zu lassen.

