EU lehnt Putin als Vermittler zwischen Israel und Iran ab

Nahost-Konflikt überschattet auch G7-Gipfel: Im Vorfeld zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen in Kanada hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geäußert. Bei ihrem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsident Netanjahu habe sie erneut auf eine diplomatische Lösung gedrängt. - Russlands Präsident Putin als Vermittler in dem Israel-Iran-Konflikt lehnt Brüssel ab. Das hatte US-Präsident Trump vorgeschlagen, der ebenfalls beim Gipfeltreffen in Kanada dabei ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 14:45 Uhr