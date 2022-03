EU-Landwirtschaftsminister wollen Produktion hochfahren

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Landwirtschaftsminister wollen die Lebensmittelproduktion in ihren Ländern hochfahren, um Ausfälle durch den Ukraine-Krieg auszugleichen. Bei ihrem Treffen in Brüssel schlug die EU-Kommission vor, vorübergehend die Bewirtschaftung von Brachflächen zu erlauben, um vor allem Futterpflanzen wie Soja und Mais anzubauen. Das soll Unabhängigkeit bringen, denn bisher kam mehr als die Hälfte des Maises in der EU aus der Ukraine. Für Deutschland hat Landwirtschaftsminister Özdemir bereits angekündigt, dass Landwirte in diesem Jahr Brachflächen nutzen dürfen. Die russische Invasion in der Ukraine hat die Preise für Öl, Weizen, Sojabohnen, Raps und Mais auf Rekordhöhen getrieben. Auch die Preise für Dünger und Treibstoff sind stark gestiegen, was die Betriebskosten der Landwirte erheblich steigert. Nach den Vorschlägen der Kommission soll nun die "Krisenreserve" der EU angezapft werden, um Landwirte bei Preisschwankungen zu unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 07:00 Uhr