EU lässt Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen

EU lässt Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen: Seit Mitternacht sind nach Angaben der Kommission Übergangsregeln in Kraft getreten. Diese sollen so lange gelten, bis es ein neues Handelsabkommen gibt. Die EU hatte ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu stärken. Die Bauern im Osten der EU kritisierten die Zollbefreiung. Sie beklagten eine unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. EU-Diplomatenkreise geben an, dass nationale Agrarinteressen eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung, die Handelserleichterungen auslaufen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 05:00 Uhr