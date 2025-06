EU-Länder wollen mehr Recyceltes in Autos

In neuen Autos soll künftig mehr recyceltes Material verbaut werden: Darauf haben sich die EU-Umweltminister in Luxemburg geeinigt. Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung sollen es 15 Prozent recyceltes Plastik sein, vier Jahre später dann 25 Prozent. Darüber hinaus sollen Autos so entworfen werden, dass Teile leichter entfernt und ersetzt werden können. Bundesumweltminister Schneider sprach von einem wichtigen Schritt in Richtung Rohstoff-Unabhängigkeit für die EU.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.06.2025 14:00 Uhr