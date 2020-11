EU-Länder wollen Kampf gegen Terror verstärken

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den jüngsten islamistischen Anschlägen hat Bundeskanzlerin Merkel mit weiteren EU-Spitzenpolitikern per Videokonferenz über ein verschärftes Vorgehen gegen den Terrorismus beraten. Es gehe dabei nicht um eine Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum, so Merkel, sondern um den Kampf zwischen einem demokratischen Gesellschaftsmodell und antidemokratischem und terroristischem Verhalten. Merkel, der österreichische Kanzler Kurz und Frankreichs Präsident Macron forderten unter anderem einen besseren Schutz des Schengen-Raums, damit islamistische Gefährder nicht in die EU einreisen. Kritik an den Plänen kam aus den Niederlanden. Regierungschef Rutte sagte, es gehöre zu den großen Errungenschaften, dass die EU-Binnengrenzen offen seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 19:00 Uhr