EU-Länder wollen 180 Millionen Dosen angepassten Impfstoff anschaffen

Brüssel: Angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante will die EU 180 Millionen Dosen eines angepassten Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bestellen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe innerhalb von 100 Tagen an neue Mutationen anpassen, so EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Insgesamt sollen bis Ende 2023 1,8 Milliarden Impfdosen an die EU-Staaten geliefert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 04:00 Uhr