EU-Länder und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform

Das Wetter in Bayern: Örtlich noch Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch unbeständig mit örtlichen Schauern und Gewittern. In der Nacht mitunter länger klar. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Am Wochenende wie auch am Montag meist freundlich. 21 bis 29 Grad. Am Montag bis 31 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 17:00 Uhr