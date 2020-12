EU-Länder stellen sich hinter Handelsabkommen mit Großbritannien

In Bayern wurden 6000 Menschen geimpft

München: Die bayerischen Gesundheitsämter haben bislang 6.000 Impfungen gemeldet, den größten Teil davon in Pflege- und Seniorenheimen, wie Gesundheitsministerin Huml am Abend mitteilte. Probleme mit dem Impfstoff gab es in Oberfranken. Dort war gestern die Kühlkette nicht mehr intakt. Über 1.000 Dosen für acht Landkreise blieben in den Depots. Heute traf aber Nachschub ein. In Bayreuth, Kulmbach und Forchheim konnte nach BR-Informationen am Nachmittag mit den Impfungen begonnen werden. Probleme mit der Kühlung gab es auch in Schwaben. Sie stellten sich aber als unbedeutend heraus, so dass mit leichter Verzögerung geimpft werden konnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 20:00 Uhr