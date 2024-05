EU-Länder beschließen Asyl-Reform

Brüssel: Die EU-Länder haben die Asylreform beschlossen. Nach dem Ja beim Finanzministertreffen tritt damit die Verschärfung der Migrationsregeln in Kraft. Die Reform sieht vor, dass Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive gar nicht erst in die EU einreisen. Sie sollen an den Außengrenzen gestoppt und von dort schnell wieder abgeschoben werden. Außerdem sollen die Flüchtlinge innerhalb der EU gerechter auf die Länder verteilt werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft erwartet von der Asylreform allerdings kaum Entlastung für die Bundespolizei: Gewerkschaftschef Teggatz sagte, dass an den deutschen Grenzen weiter Kontrollen nötig seien. Auch in Zukunft würden viele Menschen versuchen, illegal nach Deutschland zu kommen, weil die Anreize hier so hoch seien.

