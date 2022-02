EU kündigt weitere harte Sanktionen an

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU hat als Reaktion umfassende und harte Sanktionen angekündigt. Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen in einer Presekonferenz erklärte, wird Brüssel den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Außerdem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden. Wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Von der Leyen sagte, diese Attacke sei ein Angriff auf ganz Europa. Kremlchef Putin solle die Entschlossenheit Europas nicht unterschätzen. Auf einem Sondergipfel sollen die Maßnahmen noch heute beschlossen werden. EU-Ratspräsident Michel betonte, man werde die Menschen in der Ukraine nicht alleine lassen. Es werde finanzielle und humanitäre Unterstützung für die Bevölkerung geben. Auch US-Präsident Biden kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Moskau an. - Indes reagierten auch die Länder im Norden Europas. Einhellig hieß es, es werde eine geeinte und robuste Antwort in Solidarität mit der Ukraine geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 10:00 Uhr