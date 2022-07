EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen und Ausrüstung an Ukraine an

Klimawandel kostet seit dem Jahr 2000 mindestens 145 Milliarden Euro

Berlin: In Deutschland hat der Klimawandel seit dem Jahr 2000 Kosten in Höhe von mindestens 145 Milliarden Euro verursacht. Das geht aus einer Studie hervor, die das Wirtschafts- und Klimaministerium in Auftrag gegeben hat. Alleine die Schäden durch die Dürre- und Hitzesommer 2018 und 2019 belaufen sich auf fast 35 Milliarden Euro. Das Extremhochwasser im Juli letzten Jahres verursachte Kosten in Höhe von 40,5 Milliarden Euro. Der Studie zufolge handelt es sich jedoch nur um einen Teil der Schäden. So könne man etwa den Verlust an Biodiversität nicht in Geld umrechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 13:00 Uhr