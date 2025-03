EU kündigt Vergeltung für neue US-Zölle an

Brüssel: Die EU will mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte reagieren. Nach Angaben der Europäischen Kommission sollen von April an wieder Extrazölle fällig werden - etwa auf Importe von Whiskey, Motorrädern und Erdnussbutter. Frankreichs Handelsminister Haddad sagte, sein Land könne sich sogar weitere Schritte vorstellen. Auch China will sich wehren: Das Außenministerium in Peking erklärte, man werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte des Landes zu schützen. Australien will hingegen auf Vergeltungsmaßnahmen verzichten. Premierminister Albanese sagte, Zölle würden am Ende von den Verbrauchern bezahlt. Deshalb werde er sich um eine Befreiung für sein Land bemühen. - In der Nacht waren die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Sie betragen 25 Prozent für alle Lieferanten weltweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 10:00 Uhr