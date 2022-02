EU kündigt neue Strafmaßnahmen gegen Russland und Belarus an

Brüssel: Die Europäische Union erhöht den Sanktions-Druck auf Moskau und seinen Verbündeten Belarus. Am Nachmittag verkündete Kommissionspräsidentin von der Leyen eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. So wird der gesamte EU-Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Zudem werden die Kreml-nahen Sender RT und Sputnik verboten. Diese würden nicht länger in der Lage sein, Lügen zu verbreiten, um den Krieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine zu rechtfertigen und Spaltung in der EU zu säen, sagte von der Leyen. Gegen Belarus wurden weitere Exportverbote verhängt. Zuvor war Russland schon in weiten Teilen aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 19:00 Uhr