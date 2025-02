EU kündigt Gegenzölle an

EU-Handelsexperte Lange kündigt Gegenzölle an: Die Europäische Union lasse sich von US-Präsident Trump nicht erpressen, sagte der SPD-Politiker im BR-Interview. Die EU sei stark genug und vorbereitet. Trump hatte per Dekret Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium angeordnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 10:45 Uhr