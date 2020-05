EU kritisiert Rückzug der USA aus der WHO

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union hat US-Präsident Trump aufgefordert, seinen Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation WHO zu überdenken. Kommissionschefin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärten, gegen die Corona-Pandemie helfe nur weltweite Kooperation und Solidarität. Jetzt und auch in Zukunft müsse die WHO in der Lage sein, die internationale Antwort auf die Pandemie zu dirigieren. Trump hatte zuvor angekündigt, die Mitgliedschaft der USA in der internationalen Organisation zu beenden. Er wirft der WHO vor, von China kontrolliert zu werden und in der Corona-Krise falsch reagiert zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 23:00 Uhr