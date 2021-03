EU-Kommissionsvize Timmermans räumt Fehler bei Impfstoff-Bestellung ein

Baden Württemberg und Rheinland Pfalz wählen ihren Landtag

Stuttgart: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden heute neue Landtage gewählt. In beiden Bundesländern gelten die Amtsinhaber als Favoriten. Umfragen sagen in Baden-Württemberg einen deutlichen Wahlerfolg für den Grünen Ministerpräsidenten Kretschmann voraus. In Rheinland-Pfalz könnte es zu einer Fortsetzung der Ampelkoalition von SPD-Ministerpräsidentin Dreyer mit den Grünen und der FDP kommen. Die CDU muss nach der Masken-Affäre um Corona-Geschäfte von Abgeordneten um Stimmen bangen. Während in Rheinland-Pfalz der Kandidat der Christdemokraten, Baldauf, laut Umfragen knapp hinter Amtsinhaberin Dreyer liegt, droht der CDU in Baden-Württemberg und ihrer Spitzenkandidatin Eisenmann ein historisch schlechtes Wahlergebnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 06:00 Uhr