EU-Kommissionspräsidentin wirbt für Corona-Fonds

Berlin: Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Einheit der EU im Kampf gegen die Corona-Folgen beschworen und im Europa-Parlament für ihren 750 Milliarden Corona-Fonds geworben. Hilfen für besonders betroffene Staaten, seien eine gemeinsame Investition in die Zukunft,so von der Leyen. Der Wiederaufbauplan soll den Mitgliedsländern helfen, die schwerste Rezession in der Geschichte der Union zu überwinden. Fast die Hälfte der Mittel soll als Darlehen und Zuschüsse an Italien und Spanien fließen. Italiens Ministerpräsident Conte sprach auf Twitter von einem "hervorragenden Signal" aus Brüssel. Bundeskanzlerin Merkel erklärte in Berlin, das Paket der EU-Kommissionspräsidentin müsse erst geprüft werden. Ob die Pläne umgesetzt werden, hängt vom "Ja" der Mitgliedsstaaten ab. Die Nettozahler Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden wollen nur Kredite ausgeben und diese an Reformen knüpfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2020 16:00 Uhr